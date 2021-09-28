В мире коронавирусом заразились уже более 233 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболело уже более 233 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 233,019,467 человек, из них выздоровели 209,705,686 человек. Количество умерших возросло до 4,767,891.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,893,187), Индия (33,693,148), Бразилия (21,366,395), Великобритания (7,701,715), Россия (7,443,149), Турция (7,066,688), Франция (6,995,628) и Иран (5,547,990).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (707,816), Бразилии (594,702) и Индии (447,406).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 395 404 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 720 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.