В мире коронавирусом заболели более 283,6 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 уже заболело уже более 238,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 238,647,343 человека, из них выздоровели 215,829,873 человека. Количество умерших возросло до 4,867,211.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,204,373), Индия (33,971,293), Бразилия (21,575,820), Великобритания (8,154,306), Россия (7,775,365), Турция (7,444,552), Франция (7,056,511) и Иран (5,702,890).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (733,575), Бразилии (601,047) и Индии (450,814).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 541 257 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 493 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.