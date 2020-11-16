У Суркиса до сих пор не объяснили срочность эвакуации игроков сборной: все выглядит как манипуляция — СМИ

Хронология событий так называемой “эвакуации” игроков национальной сборной, которые получили положительные тесты на коронавирус, указывает на попытки манипуляций со стороны Игоря Суркиса, говорится в статье, и объясняется, что это может быть следствием давнего противостояния “Динамо” и братьев Суркисов против председателя УАФ Андрея Павелко.

Отмечается, что Суркис взялся организовывать “экстренную эвакуацию” игроков “Динамо” из Германии после того, как на сайте УАФ уже было опубликовано официальное сообщение о том, что вопросом доставки футболистов в Киев занимаются.

Для этого УАФ получило необходимые согласования с немецкой стороны, а также заказало специальный борт (большой на 180 мест с соблюдением Европейского медицинского протокола), которым игроки все вместе должны были прибыть домой утром 15 ноября.

Не дожидаясь спецрейса УАФ, ночью 14 ноября, сайт “Динамо” сообщил, что своих 3 игроков и одного менеджера, они забирают иностранными авиалиниями неназванной компании.

Хотя в этом и не было никакого смысла, впоследствии рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский.

“Вместе с Виктором Коваленко (который вылетел из Германии бортом, заказанным УАФ, утром 15 ноября) должны были лететь и три динамовца — Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия — Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой”, — пояснил Таргонский.

“Почему же тогда „Динамо“ настолько громко среагировало на эту ситуацию?” — такого объяснения со стороны киевского клуба нет до сих пор, отмечает автор “Трибуны”.

“Столичный клуб не объяснил, чем именно вызвана необходимость немедленно вернуть больных в Украину, если они в Германии все равно находились под наблюдением врачей. К тому же киевляне, обвиняя УАФ, собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова — его отец рассказал, что поздравил сына „лично, а не по телефону“”, — говорится в статье.

Совокупность этих фактов может говорить о характере информационной атаки на УАФ, добавляет автор, “по крайней мере до тех пор, пока клуб не растолкует свое поведение”.

Как сообщал УНН, экстренную эвакуацию игроков сборной из Германии пресс-секретар национальной сборной Александр Гливинский назвал “псевдооперацией”. А цель ее могла заключаться только в том, чтобы дать Суркису возможность “показать свою значимость”.

Зато от футбольных СМИ президент столичного клуба получил низкую оценку. Его действия назвали пиаром на “ковиде”.