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Псевдооперація Суркіса з евакуації гравців збірної — щоб показати свою значущість, — Гливинський

Псевдооперація Суркіса з евакуації гравців збірної — щоб показати свою значущість, — Гливинський

Київ • УНН

 • 20035 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Історія з організацією чартеру для інфікованих гравців національної команди України вже набула детективного характеру через домислювання й спотворення інформації збоку одного з клубів, який делегував хлопців до збірної. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прессекретар національної збірної України з футболу Олександр Гливинський, передає УНН.

“Насправді все було зроблено оперативно і чітко — і дозвіл УАФ отримала від німецької сторони на евакуацію інфікованих збірників (бо в нашому випадку хлопцям „світили“ два тижні в ізоляції на чужій території), і спеціальний борт (великий на 180 місць з дотриманням Європейського медичного протоколу) організований на першу половину 15 листопада, щоби хлопці спокійно вранці прокинулися і вилетіли до Києва”, — написав він.

Саме тому, вочевидь, попередньо організовану Ігорем Суркісом екстрену евакуацію трьох гравців і менеджера збірної, вночі 14 листопада, Гливинський назвав “псевдооперацією”.

“Для чого було „підривати“ трьох динамівців вночі і тягти їх у нічний аеропорт і оголошувати псевдооперацію „екстрена евакуація“? Щоби показати власну значущість чи щоби поставити під сумнів професіоналізм людей, які працюють у збірній?

Не вдасться. За 10 років роботи у національній команді можу стверджувати, що нині у збірній працює команда професіоналів високого ґатунку.

А ось такі дивні кроки лише можуть порушити згуртовану, сконцентровану і вмотивовану атмосферу, яка існує у таборі синьо-жовтих. Без поділу на клуби та клубні інтереси, Можуть, але впевнений, не порушать, бо хлопці під час зборів живуть як одна родина. І спокійно полетіли б додому разом”, — зауважив Гливинський.

Він також уточнив, що Андрій Ярмоленко (летів до Лондона) та Віктор Коваленко (летів у Київ спецрейсом організованим УАФ) прибули у місця призначення без пригод, “усе було узгоджено та чітко”.

Гливинський висловив сподівання, що і в динамівців політ минув нормально.

“Питання лише — для чого був отой весь поспіх”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, напередодні, у таборі національної команди одразу кілька гравців отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Зокрема, Віктор Коваленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, а також Андрій Ярмоленко.

Коваленко повертався до Києва спеціальним чартером УАФ зранку 15 листопада в захисному костюмі та з дотриманням медичного протоколу.

Інші три гравці збірної та один з менеджерів команди поверталися з Німеччини екстрено, з ініціативи президента ФК “Динамо” Ігоря Суркіса. Чартер для них організували вночі 14 листопада з допомогою неназваної іноземної авіакомпанії.

Як згодом розповів менеджер національної збірної Олексій Таргонський, жодної потреби і сенсу в цьому не було, адже виліт інфікованих гравців був планово організований УАФ зранку 15 листопада.

За яких умов та чи із застосуванням захисних костюмів летіли гравців “Динамо” невідомо.

Окремі футбольні ЗМІ “евакуацію”, організовану Суркісом, охрестили піаром на “ковіді”. Не лише через відсутність в ній потреби, але й тому що забирав літак, організований президентом “Динамо”, гравців збірної за вибірковим принципом.

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