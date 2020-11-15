В экстренной эвакуации динамовцев из Германии не было никакого смысла - менеджер сборной по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. История с организацией чартера для инфицированных игроков национальной команды Украины уже преобрела детективный характер из-за домысливания и искажения информации со стороны одного из клубов, который делегировал ребят в сборную. О том, как было на самом деле, и была ли уместна экстренная эвакуация "динамовцев", рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский, передает УНН со ссылкой на его интервью.
По его словам, сразу после того, как тест на COVID-19 оказался положительным у пяти представителей сборной Украины, выяснили процедуру, по которой сборники могли быть доставлены домой.
"Для начала следовало дождаться разрешения местных властей на то, чтобы инфицированные лица покинули территорию Германии. В день игры, 14 ноября, представитель местных властей Лейпцига сообщил, что разрешение получено, и ребята должны покинуть страну до ближайшего понедельника. Украинская ассоциация футбола сразу же заказала 180-местный самолет "Эмбраер", который с соблюдением медицинского протокола был готов перевезти сборников в Киев", - рассказал он.
Параллельно сборная и УАФ держали контакт с английским "Вест Хэмом", который сообщил, что берет на себя организацию доставки своего игрока, Андрея Ярмоленко, непосредственно в Лондон.
Ярмоленко, к слову, вылетел в Лондон сегодня, 15 ноября, в первой половине дня, как и представитель "Шахтера" Виктор Коваленко на чартере, организованном УАФ, в Киев.
"Вместе с Виктором должны были лететь и три динамовца - Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия - Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой", - подчеркнул Таргонский.
Напомним, 14 ноября трех футболистов "Динамо" экстренно взялся "эвакуировать" из Германии президент столичного ФК Игорь Суркис.
На сайте "Динамо" информировали, что сделали это с помощью какой-то иностранной авиакомпании. Почему в таком случае не забрали всех инфицированных, в клубе не объяснили, как не комментировали и то, зачем вообще организовывали дополнительный собственный рейс, когда УАФ заранее сообщила о сегодняшнем запланированном вылете.