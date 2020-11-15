В екстреній евакуації динамівців з Німеччини не було жодного сенсу - менеджер збірної з футболу

За його словами, одразу після того, як тест на COVID-19 виявився позитивним у п’яти представників збірної України, з’ясували процедуру, за якою збірники могли бути доставлені додому.

“Для початку слід було дочекатися дозволу місцевої влади на те, щоб інфіковані особи залишили територію Німеччини. У день гри, 14 листопада, представник місцевої влади Лейпцига повідомив, що дозвіл отримано, і хлопці мають залишити країну до найближчого понеділка. Українська асоціація футболу одразу ж замовила 180-місний літак "Ембраєр“, який із дотриманням медичного протоколу був готовий перевезти збірників до Києва”, — розповів він.

Паралельно збірна та УАФ тримали контакт з англійським “Вест Хемом”, який повідомив, що бере на себе організацію доставки свого гравця, Андрія Ярмоленка, безпосередньо до Лондона.

Ярмоленко, до слова, вилетів до Лондона сьогодні, 15 листопада, в першій половині дня, як і представник “Шахтаря” Віктор Коваленко на чартері, організованому УАФ, до Києва.

“Разом із Віктором мали летіти й три динамівці — Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін. Ми запланували виліт на ранок неділі, аби хлопці спокійно подивилися у своїх готельних номерах матч Німеччина — Україна, а не їхали в аеропорт пізньої ночі, як, власне, і сталося. Необхідності екстрено евакуювати динамівців у суботу вночі не було жодної”, — наголосив Таргонський.

Нагадаємо, 14 листопад трьох футболістів “Динамо” екстрено взявся “евакуйовувати” з Німеччини президент столичного ФК Ігор Суркіс.

На сайті “Динамо” інформували, що зробили це за допомогою якоїсь іноземної авіакомпанії. Чому у таку разі не забрали усіх інфікованих, у клубі не пояснили, як і не коментували, навіщо взагалі організовували додатковий власний рейс, коли УАФ заздалегідь повідомила про сьогоднішній запланований виліт.