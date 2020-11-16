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У Суркіса й досі не пояснили терміновість евакуації гравців збірної: все виглядає як маніпуляція — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Евакуація динамівців, які отримали позитивні тести на COVID-19 з одного боку була недоречною, а з іншого, схоже, мала на меті маніпуляцію проти УАФ. Крім того, кияни власноруч виявили порушення самоізоляції з боку Віктора Циганкова, про які розповів його батько, передає УНН з посиланням на спортивний портал “Трибуна”. 

Хронологія подій так званої “евакуації” гравців національної збірної, які отримали позитивні тести на коронавірус, вказує на спроби маніпуляцій збоку Ігоря Суркіса, йдеться у статті, і пояснюється, що це може бути наслідком давнього протистояння “Динамо” та братів Суркісів проти голови УАФ Андрія Павелка.

Зазначається, що Суркіс узявся організовувати “екстрену евакуацію” гравців “Динамо” з Німеччини після того, як на сайті УАФ уже було опубліковане офіційне повідомлення, про те, що питанням доставки футболістів у Київ займаються.

Для цього УАФ отримало необхідні погодження з німецької сторони, а також замовило спеціальний борт (великий на 180 місць з дотриманням Європейського медичного протоколу), яким гравці усі разом мали прибути додому зранку 15 листопада.

Не чекаючи на спецрейс УАФ, вночі 14 листопада, сайт “Динамо” поінформував, що своїх 3 гравців та одного менеджера, що вони забирають іноземними авіалініями неназваної компанії.

Хоч у цьому і не було жодного сенсу, згодом розповів старший менеджер національної команди Олексій Таргонський.

“Разом із Віктором Коваленко (який вилетів з Німеччини бортом, замовленим УАФ, зранку 15 листопада) мали летіти й три динамівці — Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін. Ми запланували виліт на ранок неділі, аби хлопці спокійно подивилися у своїх готельних номерах матч Німеччина — Україна, а не їхали в аеропорт пізньої ночі, як, власне, і сталося. Необхідності екстрено евакуювати динамівців у суботу вночі не було жодної”, — пояснив Таргонський.

“Чому ж тоді „Динамо“ настільки гучно зреагувало на цю ситуацію?” — такого пояснення з боку київського клубу нема й досі, зазначає автор “Трибуни”.

“Столичний клуб не пояснив, чим саме викликана необхідність негайно повернути хворих в Україну, якщо вони в Німеччині все одно перебували під наглядом лікарів. До того ж кияни, звинувачуючи УАФ, власноруч виявили порушення самоізоляції з боку Віктора Циганкова — його батько розповів, що привітав сина „особисто, а не телефоном“”, — йдеться у статті.

Сукупність цих фактів може говорити про характер інформаційної атаки на УАФ, додає автор, “принаймні доти, доки клуб не розтлумачить свою поведінку”.

Як повідомляв УНН, екстрену евакуацію гравців збірної з Німеччини прессекретар національної збірної Олександр Гливинський назвав “псевдооперацією”. А мета її могла полягати лише у тому, щоб дати Суркісу змогу “показати свою значущість”.

Натомість від футбольних ЗМІ президент столичного клубу отримав низьку оцінку. Його дії назвали піаром на “ковіді”.

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