У.Супрун создала и возглавляет "министерство смерти" в Украине - С. Кравченко

По его словам, действия действующего руководства Министерства здравоохранения убили больше людей, чем война на востоке страны.

"Это грозит полным уничтожением отрасли, причем это уже делается и совершенно сознательно. И если это является не каким-то злым умыслом и преступными действиями – то абсолютно является преступной бездеятельностью.

Мы уже увидели абсолютную некомпетентность этой команды (МЗ - ред.), а это - самое страшное, что может быть. И я абсолютно согласен с господином Тодуровым (известный кардиохирург, директор Института сердца - ред.), что их действия или бездействие убили больше людей, чем война на востоке.

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И если господин Тодуров не сказал количество людей, то я могу непосредственно назвать имя первого человека, со смерти которого начался отсчет на совести этого руководства Минздрава: первая смерть на их совести - это молодой парень Игорь Мельник, из Закарпатья, нуждающийся в пересадке, трансплантации сердца, находился в Институте сердца Амосова, и его готова была принять белорусская клиника, и у нее были средства на счетах. Было также соответствующее решение комиссии Минздрава по лечению за рубежом этого парня, его могли спасти ... Но госпожа Супрун и ее заместители не нашли времени для того, чтобы подписать гарантийное письмо, он погиб ... ", - рассказал С. Кравченко.

В общем врач отметил, что украинская кардиология и кардиохирургия находятся на очень высоком уровне.

"И так, чтобы вы понимали, украинская кардиология и кардиохирургия в ежегодном рейтинге занимает 3-4 место в мире! И в то время, когда бы Украина могла наладить механизмы и благодаря украинской кардиологии зарабатывать средства для страны, которые можно было бы направлять на развитие медицинской отрасли и медицинское обеспечение граждан Украины на бесплатной основе, мы ее уничтожаем и создаем такие условия, что украинские специалисты будут выезжать за границу.

Материальный ущерб - это одно, ключевое - это человеческие жизни. Для меня, в настоящее время Ульяна Супрун это человек, который создал и возглавляет министерство смерти в Украине ", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, по данным профсоюзов, из-за нелегитимности У.Супрун под угрозой оказалась выплата зарплат медработникам .