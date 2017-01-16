У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Нелегітимність в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун загрожує тотальним знищенням галузі охорони здоров’я. І на сьогодні ми вже побачили злочинну бездіяльність нової команди МОЗ та абсолютну їх некомпетентність. Таку думку у коментарі УНН висловив лікар-імунолог, відповідальний секретар національної медичної палати Сергій Кравченко.
За його словами, дії діючого керівництва Міністерства охорони здоров’я вбили більше людей, ніж війна на сході країни.
"Це грозить тотальним знищенням галузі, при чому це вже робиться і абсолютно свідомо. І якщо це є не якимось злим умислом і злочинними діями – то абсолютно є злочинною бездіяльністю.
Ми вже побачили абсолютну некомпетентність цієї команди (МОЗ - ред.), а це – найстрашніше, що може бути. І я абсолютно погоджуюся із паном Тодуровим (відомий кардіохірург, директор Інституту серця – ред.), що їхні дії або бездіяльність вбили більше людей ніж війна на сході.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я
І якщо пан Тодуров не сказав кількість людей, то я можу безпосередньо назвати ім'я першої людини, зі смерті якої почався відлік на совісті цього керівництва МОЗ: перша смерть на їхній совісті - це молодий хлопець Ігор Мельник, із Закарпаття, який потребував пересадки, трансплантації серця, знаходився в Інституті серця Амосова, і його готова була прийняти білоруська клініка, і у неї були кошти на рахунках. Було також відповідне рішення комісії МОЗ по лікуванню за кордоном цього хлопця, його могли врятувати… Але пані Супрун і її заступники не знайшли часу для того, щоб підписати гарантійний лист, він загинув..." - розповів С.Кравченко.
Загалом лікар зазначив, що українська кардіологія і кардіохірургія перебувають на дуже високому рівні.
"І так, щоб ви розуміли, українська кардіологія і кардіохірургія в щорічному рейтингу займає 3-4 місце в світі! І в той час, коли б Україна могла налагодити механізми і завдяки українській кардіології заробляти кошти для країни, які можна було б спрямовувати на розвиток медичної галузі і на медичне забезпечення громадян України на безоплатній основі, ми її знищуємо і створюємо такі умови, що українські фахівці мають виїздити за кордон.
Матеріальні збитки - це одне, ключове - це людські життя. Для мене, на даний час Уляна Супрун це людина, яка створила і очолює міністерство смерті в Україні", - резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними профспілок, через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам.