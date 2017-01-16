У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко

ukru
20:29 • 30356 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 88045 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 121552 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 127945 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 223274 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166973 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187297 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172679 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164859 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349719 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
76 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 41722 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81763 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69280 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50079 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 60991 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 223273 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349717 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367777 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284344 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50079 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69280 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81763 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167733 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170312 перегляди
Актуальне
У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко

У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко

Київ • УНН

 • 36398 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Нелегітимність в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун загрожує тотальним знищенням галузі охорони здоров’я. І на сьогодні ми вже побачили злочинну бездіяльність нової команди МОЗ та абсолютну їх некомпетентність. Таку думку у коментарі УНН висловив лікар-імунолог, відповідальний секретар національної медичної палати Сергій Кравченко.

За його словами, дії діючого керівництва Міністерства охорони здоров’я вбили більше людей, ніж війна на сході країни.

"Це грозить тотальним знищенням галузі, при чому це вже робиться і абсолютно свідомо. І якщо це є не якимось злим умислом і злочинними діями – то абсолютно є злочинною бездіяльністю.

Ми вже побачили абсолютну некомпетентність цієї команди (МОЗ - ред.), а це – найстрашніше, що може бути. І я абсолютно погоджуюся із паном Тодуровим (відомий кардіохірург, директор Інституту серця – ред.), що їхні дії або бездіяльність вбили більше людей ніж війна на сході.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я

І якщо пан Тодуров не сказав кількість людей, то я можу безпосередньо назвати ім'я першої людини, зі смерті якої почався відлік на совісті цього керівництва МОЗ: перша смерть на їхній совісті - це молодий хлопець Ігор Мельник, із Закарпаття, який потребував пересадки, трансплантації серця, знаходився в Інституті серця Амосова, і його готова була прийняти білоруська клініка, і у неї були кошти на рахунках. Було також відповідне рішення комісії МОЗ по лікуванню за кордоном цього хлопця, його могли врятувати… Але пані Супрун і її заступники не знайшли часу для того, щоб підписати гарантійний лист, він загинув..." - розповів С.Кравченко.

Загалом лікар зазначив, що українська кардіологія і кардіохірургія перебувають на дуже високому рівні.

"І так, щоб ви розуміли, українська кардіологія і кардіохірургія в щорічному рейтингу займає 3-4 місце в світі! І в той час, коли б Україна могла налагодити механізми і завдяки українській кардіології заробляти кошти для країни, які можна було б спрямовувати на розвиток медичної галузі і на медичне забезпечення громадян України на безоплатній основі, ми її знищуємо і створюємо такі умови, що українські фахівці мають виїздити за кордон.

Матеріальні збитки - це одне, ключове - це людські життя. Для мене, на даний час Уляна Супрун це людина, яка створила і очолює міністерство смерті в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними профспілок, через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,034.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,885.72