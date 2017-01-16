У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко

За його словами, дії діючого керівництва Міністерства охорони здоров’я вбили більше людей, ніж війна на сході країни.

"Це грозить тотальним знищенням галузі, при чому це вже робиться і абсолютно свідомо. І якщо це є не якимось злим умислом і злочинними діями – то абсолютно є злочинною бездіяльністю.

Ми вже побачили абсолютну некомпетентність цієї команди (МОЗ - ред.), а це – найстрашніше, що може бути. І я абсолютно погоджуюся із паном Тодуровим (відомий кардіохірург, директор Інституту серця – ред.), що їхні дії або бездіяльність вбили більше людей ніж війна на сході.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я

І якщо пан Тодуров не сказав кількість людей, то я можу безпосередньо назвати ім'я першої людини, зі смерті якої почався відлік на совісті цього керівництва МОЗ: перша смерть на їхній совісті - це молодий хлопець Ігор Мельник, із Закарпаття, який потребував пересадки, трансплантації серця, знаходився в Інституті серця Амосова, і його готова була прийняти білоруська клініка, і у неї були кошти на рахунках. Було також відповідне рішення комісії МОЗ по лікуванню за кордоном цього хлопця, його могли врятувати… Але пані Супрун і її заступники не знайшли часу для того, щоб підписати гарантійний лист, він загинув..." - розповів С.Кравченко.

Загалом лікар зазначив, що українська кардіологія і кардіохірургія перебувають на дуже високому рівні.

"І так, щоб ви розуміли, українська кардіологія і кардіохірургія в щорічному рейтингу займає 3-4 місце в світі! І в той час, коли б Україна могла налагодити механізми і завдяки українській кардіології заробляти кошти для країни, які можна було б спрямовувати на розвиток медичної галузі і на медичне забезпечення громадян України на безоплатній основі, ми її знищуємо і створюємо такі умови, що українські фахівці мають виїздити за кордон.

Матеріальні збитки - це одне, ключове - це людські життя. Для мене, на даний час Уляна Супрун це людина, яка створила і очолює міністерство смерті в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними профспілок, через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам.