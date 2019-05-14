В Сумах женщина упала в канализационный колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Сумах ночью в канализационный колодец, на котором не было люка, упала женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Сумской области.
Сообщение о женщине, которая упала в канализационный колодец в "101" поступило 13 мая в 23:55.
"По предварительным данным, на ул. Холодногорской в Сумах в канализационный колодец упала женщина. На место вызова выехал дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, колодец, глубиной около 3 м был без люка, находился на пустыре и был завален мусором. Работники Службы спасения спустили женщине пожарную лестницу-палку, по которой она поднялась на поверхность. От оказания помощи медработников женщина отказалась", - говорится в сообщении.
Также спасатели, чтобы предупредить других людей об опасности, выпилили длинные ветви, которыми огородили колодец.
"К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники", - отмечается в сообщении.
Напомним, в течение 2018 года и с начала 2019 года похищено 19 крышек люков колодцев.