У Сумах жінка впала у каналізаційний колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Сумах вночі до каналізаційного колодязя, який не мав люка, впала жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України у Сумській області.
Повідомлення про жінку, яка впала до каналізаційного колодязя до “101” надійшло 13 травня о 23:55.
“За попередніми даними, на вул. Холодногірській в Сумах до каналізаційного колодязя впала жінка. На місце виклику виїхав черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, колодязь, глибиною близько 3 м не мав люка, знаходився на пустирі і був закиданий сміттям. Працівники Служби порятунку спустили жінці пожежну драбину-палку, по якій вона піднялась на поверхню. Від надання допомоги медпрацівників жінка відмовилась”, — йдеться в повідомленні.
Також рятувальники, щоб попередити інших людей про небезпеку, випиляли довгі гілки, якими обгородили колодязь.
“До операції від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучалось 5 чоловік особового складу тв 1 одиниця техніки”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, протягом 2018 та з початку 2019 року викрадено 19 кришок люків колодязів.