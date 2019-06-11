В Сумах сегодня дважды разливалась ртуть
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Сумах, работниками ГСЧС было зафиксировано два случая разлива ртути в квартирах многоэтажек, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
10 июня в Службу спасения "101" поступило два сообщения о разбиении ртутного медицинского термометра, в результате чего произошел разлив ртути. На местах вызовов, спасатели собрали ртуть и провели демеркуризацию помещений.
"Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по номеру "101", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украине разоблачили торговцев ртутью.