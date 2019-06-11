В Сумах сегодня дважды разливалась ртуть

10 июня в Службу спасения "101" поступило два сообщения о разбиении ртутного медицинского термометра, в результате чего произошел разлив ртути. На местах вызовов, спасатели собрали ртуть и провели демеркуризацию помещений.



"Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по номеру "101", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, в Украине разоблачили торговцев ртутью.