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В Сумах сегодня дважды разливалась ртуть

Киев • УНН

 • 10430 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Сумах, работниками ГСЧС было зафиксировано два случая разлива ртути в квартирах многоэтажек, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Сумах сегодня дважды разливалась ртуть

10 июня в Службу спасения "101" поступило два сообщения о разбиении ртутного медицинского термометра, в результате чего произошел разлив ртути. На местах вызовов, спасатели собрали ртуть и провели демеркуризацию помещений.

"Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по номеру "101", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине разоблачили торговцев ртутью.

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