У Сумах сьогодні двічі розливалась ртуть
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Сумах, працівниками ДСНС було зафіксовано два випадки розлиття ртуті в квартирах багатоповерхівок, повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуації.
10 червня до Служби порятунку "101" надійшло два повідомлення про розбиття ртутного медичного термометра, внаслідок чого стався розлив ртуті. На місцях викликів, рятувальники зібрали ртуть та провели демеркуризацію помешкань.
" У жодному разі не викидайте прилади із ртуттю у сміттєві баки - це несе загрозу довкіллю та іншим громадянам. Якщо ви виявили розлиту ртуть, необхідно огородити місце розливу та повідомити фахівців Служби порятунку за номером "101"", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Україні викрили торговців ртуттю.