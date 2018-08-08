В Сумах 12-летнего парня нашли дома с веревкой на шее

"Двенадцатилетний мальчик был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. Врачи "скорой" восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако сегодня, около часа дня, несмотря на все усилия медиков, ребенок умер", - сообщили правоохранители.



Сообщается, что полиция в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) выясняет причины и обстоятельства случившегося.



"Во время первоочередных следственных действий мы не обнаружили никаких признаков того, что мальчик сделал это вследствие так называемых "смертельных" он-лайн игр, как это было растиражировано отдельными СМИ", - сообщил начальник ювенальной превенции УПД ГУНП в области Сергей Тарасенко.



Однако, по его словам, это не означает отсутствия проблем в регионе. Тарасенко призвал всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции.



Как сообщал УНН, подросток повредил позвоночник, когда купался в реке на Хмельнитчине.



