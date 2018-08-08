У Сумах 12-річного хлопця знайшли удома з мотузкою на шиї

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронці Сум з‘ясовують причини та обставини смерті підлітка, якого знайшли у власному помешканні в стані клінічної смерті. Про це повідомили в прес-службі поліції Сум, передає УНН.

"Дванадцятирічний хлопчик був знайдений удома з мотузкою на шиї в стані клінічної смерті. Лікарі "швидкої" відновили йому серцебиття і доправили до реанімації. Однак сьогодні, близько першої години дня, попри всі зусилля медиків, підліток помер", - повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що поліція в рамках відкритого за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з‘ясовує причини та обставини того, що сталося.

"Під час першочергових слідчих дій ми не виявили жодних ознак того, що хлопчик зробив це внаслідок так званих "смертельних" он-лайн ігор, як це було розтиражовано окремими мас-медіа", - повідомив начальник ювенальної превенції УПД ГУНП в області Сергій Тарасенко.

Водночас, за його словами, це не означає відсутності такої проблеми в регіоні. Тарасенко закликав всіх громадян з більшою увагою та турботою ставитись до виховання дітей та онуків, займати їх цікавими та корисними заняттями, а у випадку виявлення проблем консультуватися з фахівцями – педагогами, психологами, медиками та працівниками ювенальної превенції.

Як повідомляв УНН, підліток пошкодив хребет, коли купався у річці на Хмельниччині.

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