В суде объяснили, почему отпустили подозреваемого в убийстве Олешко под домашний арест

"В удовлетворении ходатайства было отказано, поскольку отсутствовали основания для дальнейшего содержания лица под стражей и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства", - отметили в пресс-службе суда.

При этом в учреждении добавили, что все мотивы и выводы суда будут изложены в полном тексте судебного решения, провозглашение которого назначено на 11 июня. К этому сроку любые комментарии в суде невозможны.

При этом в пресс-службе уточнили, что ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении одного из подозреваемых в убийстве гражданина Олешко в Печерский районный суд поступило 5 июня - позже предусмотренного законом пятидневного срока для подачи такого рода ходатайств и фактически подано прокурором за три дня до окончания срока содержания под стражей подозреваемого. Рассмотрение ходатайства длилось два дня, в течение которых были решены ходатайства сторон и все процессуальные вопросы, возникшие в ходе разбирательства. Рассмотрение завершилось провозглашением решения следственного судьи 6 июня в 22:30.

Впрочем, как отметили в учреждении, суд не проводит ночных заседаний.

Напомним, Печерский районный суд Киева в ночь на 7 июня провел неанонсированное заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.