У суді пояснили, чому відпустили підозрюваного у вбивстві Олешка під домашній арешт

"В задоволенні клопотання було відмовлено,оскільки були відсутні підстави для подальшого тримання особи під вартою та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу", - зазначили в прес-службі суду.

При цьому в установі додали, що всі мотиви та висновки суду будуть викладені в повному тексті судового рішення, проголошення якого призначено на 11 червня. До цього терміну будь-які коментарі в суді неможливі.

При цьому в прес-службі уточнили, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо одного з підозрюваних у вбивстві громадянина Олешко до Печерського районного суду надійшло 5 червня – пізніше передбаченого законом п’ятиденного строку для подачі такого роду клопотань та фактично подано прокурором за три дні до закінчення строку тримання під вартою підозрюваного. Розгляд клопотання тривав два дні, протягом яких були вирішені клопотання сторін та всі процесуальні питання, які виникли в ході розгляду. Розгляд завершився проголошенням рішення слідчого судді 6 червня о 22:30.

Втім, як наголосили в установі, суд не проводить нічних засідань.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва у ніч на 7 червня провів неанонсоване засідання, на якому відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка.