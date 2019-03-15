В субботу частично ограничат движение на Крутом спуске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В субботу, 16 марта, в Киеве частично ограничат движение транспорта по Крутому спуску. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Сообщается, что ограничения движения будут действовать с 08:00 до 13:00 от ул. Дарвина до ул. Круглоуниверситетской из-за работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия Крутого спуска.
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Напомним, в эти выходные, в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве изменят движение автобусов и троллейбусов.
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Как сообщал УНН, с 16 марта Шулявский путепровод в Киеве перекроют в связи с реконструкцией.