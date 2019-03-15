У суботу частково обмежать рух на Крутому узвозі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У суботу, 16 березня, у Києві частково обмежать рух транспорту Крутим узвозом. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Повідомляється, що обмеження руху діятимуть з 08:00 до 13:00 від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетської через роботи із фрезерування старого асфальтобетонного покриття Крутого узвозу.
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Нагадаємо, цими вихідними, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків, у Києві змінять рух автобусів та тролейбусів.
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Раніше УНН повідомляв, що з 16 березня Шулявський шляхопровід у Києві перекриють у зв'язку з реконструкцією.