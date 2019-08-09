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В СЦКК заявили о непричастности Объединенных сил к обстрелу в Горловке

В СЦКК заявили о непричастности Объединенных сил к обстрелу в Горловке

Киев  •  УНН

 • 7980 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в оккупированной Горловке. Об этом сообщила Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как указано, в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 8 августа обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке.

В частности вечером 5 августа было повреждено здание школы по адресу улица Черняховского 30. В этот же день наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения домов по адресам Старобельска 11 Баха 4 и Тушинская 18/2.

По оценке наблюдателей, все эти повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета из якобы северо-западного направления.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам не причастны.
Подробно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности - составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрел подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь украинские армейцы не открывали. Стоит также заметить, что запрос на введение режима "тишина" от СММ ОБСЕ не поступал", - заявили в СЦКК.

Как сообщал УНН 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.

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