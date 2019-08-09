У СЦКК заявили про непричетність Об’єднаних сил до обстрілу в Горлівці

Як вказано, у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація щодо пошкодження житлових об’єктів та будівлі школи в окупованій Горлівці.

Зокрема, ввечері 5 серпня пошкоджень зазнала будівля школи за адресою вулиця Черняховського 30. Цього ж дня спостерігачі зафіксували незначні пошкодження житлових будинків за адресами Старобельська 11, Баха 4 та Тушинська 18/2.

За оцінкою спостерігачів, усі ці пошкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета із нібито північно-західного напрямку.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до даних обстрілів не причетні.

Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу даної місцевості – складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів. Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та вказаному напрямку, обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали. Варто також відмітити, що запит на введення режиму "тиша" від СММ ОБСЄ не надходив", - заявили у СЦКК.

Як повідомляв УНН, 8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню.