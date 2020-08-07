В столице утром образовались незначительные пробки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87178 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102568 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127760 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107881 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128069 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101412 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102208 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В столице утром образовались незначительные пробки

В столице утром образовались незначительные пробки

Киев  •  УНН

 • 11677 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:10, на дорогах образовались незначительные пробки, в частности - из-за ремонтных работ трудно подъехать к Северному мосту на правом берегу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, заторы образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улице Вадима Гетьмана, а также на проспекте Леся Курбаса из-за ремонтных работ перекрыто движение в направлении Борщаговки.

Кроме того, из-за ремонта дороги незначительные пробки заметны на проспекте Победы. также пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкая и проспекте Степана Бандеры на подъезде к Северному мосту.

На левом берегу Киева движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, проспекте Соборности (происходят ремонтные работы), Дарницком шоссе (ДТП) и проспекте Бажана.

Движение на мостах: на мосту Метро, мосту Патона и Дарницком мосту движение затруднено в направлении правого берега, на Южном мосту движение затруднено в обоих направлениях, Северным мостом можно проехать свободно.

Напомним, на 7 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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