В столице утром образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:10, на дорогах образовались незначительные пробки, в частности - из-за ремонтных работ трудно подъехать к Северному мосту на правом берегу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, заторы образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улице Вадима Гетьмана, а также на проспекте Леся Курбаса из-за ремонтных работ перекрыто движение в направлении Борщаговки.
Кроме того, из-за ремонта дороги незначительные пробки заметны на проспекте Победы. также пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкая и проспекте Степана Бандеры на подъезде к Северному мосту.
На левом берегу Киева движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, проспекте Соборности (происходят ремонтные работы), Дарницком шоссе (ДТП) и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на мосту Метро, мосту Патона и Дарницком мосту движение затруднено в направлении правого берега, на Южном мосту движение затруднено в обоих направлениях, Северным мостом можно проехать свободно.
Напомним, на 7 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл.