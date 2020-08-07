У столиці зранку утворилися незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Зранку у столиці, станом на 08:10, на дорогах утворилися незначні затори, зокрема - через ремонтні роботи важко під’їхати до Північного мосту на правому березі. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана, а також на проспекті Леся Курбаса через ремонтні роботи перекрито рух у напрямку Борщагівки.
Окрім того, через ремонт дороги незначні затори помітні на проспекті Перемоги. також затори утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицькій та проспекті Степана Бандери на під’їзді до Північного мосту.
На лівому березі Києва рух транспорту ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Соборності (відбуваються ремонтні роботи), Дарницькому шосе (ДТП) та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на мосту Метро, мосту Патона та Дарницькому мосту рух ускладнено у напрямку правого берега, на Південному мосту рух ускладнено в обох напрямках, Північним мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 7 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,67 грн/дол.