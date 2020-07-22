В столице снова горела новостройка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Вечером вторника, в столице на улице Стеценко вспыхнул многоэтажная новостройка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, вечером 21 июля, в 21:50 в ГУ ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Стеценко, 75, в Святошинском районе столицы. На место вызова выехали спасатели, которые по прибытию установили, что пожар возник на крыше 6-этажной новостройки. Сообщается, что горел рубероидное покрытие кровли и утеплителя.
“В 23:05 пожар удалось локализовать, а в 23:21 — ликвидировать. Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700-800 метров, а также делать подвоз воды”, — сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что на месте было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
“Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения возгорания будет устанавливаться правоохранительными органами”, — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшую неделю спасатели ликвидировали почти 2 тыс. пожаров.