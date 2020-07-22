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У столиці знову горіла новобудова

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Ввечері вівторка, у столиці на вулиці Стеценка спалахнув багатоповерхова новобудова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, ввечері 21 липня, о 21:50 до ГУ ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Стеценка, 75, що у Святошинському районі столиці. На місце виклику виїхали рятувальники, які по прибуттю встановили, що пожежа виникла на покрівлі 6-поверхової новобудови. Повідомляється, що горіло рубероїдне покриття покрівлі та утеплювач.

“О 23:05 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:21 — ліквідувати. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що для безперервної подачі води, рятувальникам доводилося прокладати магістральну лінію довжиною приблизно 700-800 метрів, а також робити підвоз води”, — повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що на місці було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 32 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

“Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення займання встановлюватиметься правоохоронними органами”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень рятувальники ліквідували майже 2 тис. пожеж.

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