В столице с 1 августа изменится цена на электроэнергию для малых бытовых потребителей - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве с 1 августа изменится цена на электроэнергию для малых бытовых потребителей. Тарифы на электроэнергию для населения не изменились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице стоимость электроэнергии для малых бытовых потребителей, к категории которых не относится население, с 1 августа увеличится в среднем на 6%. Это связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы на электроэнергию для населения не изменились. Об этом сообщил поставщик электроэнергии YASNO", - говорится в сообщении.
Сообщается, что малые небытовые потребители, до 31 декабря 2020 года, потребители, которые покупают электроэнергию для собственного потребления, не являются бытовыми потребителями, и электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.
Как напоминает поставщик электроэнергии, тариф для малых бытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих:
1) Тариф на распределение электроэнергии - утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения (ОСР), меняется с 1 августа.
2) Тариф на передачу электроэнергии - тариф ГП "Укрэнерго" вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт⋅год, а не 155,4 грн/МВт⋅год, как сейчас.
3) Прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии - остается без изменений.
4) Тариф на услуги поставщика универсальной услуги - остается без изменений.
Напомним, в этом году на ТЭЦ-6 в Киеве начнут устанавливать энергоэффективное оборудование.