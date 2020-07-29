У цьому році на ТЕЦ-6 у Києві розпочнуть встановлювати енергоефективне обладнання - Кличко

Мер зазначив, що сьогодні ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують 48 відсотків теплопостачання міста та майже 60 відсотків електроспоживання столиці. І тому на сьогодні альтернативи цим ТЕЦ немає. Більшість обладнання на них працює вже понад 40 років. Та потребує оновлення.

"Хочу наголосити, що одразу після переходу цих ТЕЦ в управління громади – влітку 2018 року – місто розпочало комплексну модернізацію обладнання. Минулого року на модернізацію обох ТЕЦ спрямували понад 100 млн грн. Цього року ми розпочинаємо встановлювати на ТЕЦ-6 енергоефективне обладнання на базі газотурбінних установок. Це зробить процес генерації тепла та електроенергії більш ефективним і дозволить значно економити паливо", – наголосив Кличко.

За його словами, понад 100 млн євро на цей проект місто залучає від Європейського банку реконструкції та розвитку. А щодо ТЕЦ-5 тривають переговори з потенційними інвесторами про фінансування проектів із модернізації основного електричного обладнання.

"Щодо заміни старих масляних вимикачів на зразок того, що загорівся днями на ТЕЦ-5, – це обладнання має бути замінене на сучасне. Цього року на ТЕЦ-6 вже замінили 2 масляні вимикачі на сучасні елегазові. А в найближчі 5 років і на ТЕЦ-5, і на ТЕЦ-6 замінять 25 таких приладів", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, цього року в столиці планують замінити понад 100 км тепломереж.