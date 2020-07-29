В этом году на ТЭЦ-6 в Киеве начнут устанавливать энергоэффективное оборудование - Кличко

Мэр отметил, что сегодня ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают 48 процентов теплоснабжения города и почти 60 процентов электропотребления столицы. И поэтому сегодня альтернативы этим ТЭЦ нет. Большинство оборудования на них работает уже более 40 лет. И нуждается в обновлении.

"Хочу подчеркнуть, что сразу после перехода этих ТЭЦ в управление общины - летом 2018 года - город начал комплексную модернизацию оборудования. В прошлом году на модернизацию обеих ТЭЦ направили более 100 млн грн. В этом году мы начинаем устанавливать на ТЭЦ-6 энергоэффективное оборудование на базе газотурбинных установок. Это сделает процесс генерации тепла и электроэнергии более эффективным и позволит значительно экономить топливо", - подчеркнул Кличко.

По его словам, более 100 млн евро на этот проект город привлекает от Европейского банка реконструкции и развития. А по ТЭЦ-5 продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами о финансировании проектов по модернизации основного электрооборудования.

"Относительно замены старых масляных выключателей типа того, что загорелся на днях на ТЭЦ-5 - это оборудование должно быть заменено на современное. В этом году на ТЭЦ-6 уже заменили 2 масляных выключателя на современные элегазовые. А в ближайшие 5 лет и на ТЭЦ 5, и на ТЭЦ-6 заменят 25 таких приборов ", - сообщил Кличко.

Напомним, в этом году в столице планируют заменить более 100 км теплосетей.