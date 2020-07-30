У столиці з 1 серпня зміниться ціна на електроенергію для малих непобутових споживачів - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві з 1 серпня зміниться ціна на електроенергію для малих непобутових споживачів. Тарифи на електроенергію для населення не змінилися. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У столиці вартість електроенергії для малих непобутових споживачів, до категорії яких не належить населення, із 1 серпня збільшиться в середньому на 6%. Це пов’язано зі змінами тарифів на передачу і розподіл, які ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи на електроенергію для населення не змінилися. Про це повідомив постачальник електроенергії YASNO", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що малі непобутові споживачі, до 31 грудня 2020 року, споживачі, які купують електроенергію для власного споживання, не є побутовими споживачами, та електроустановки яких приєднані до електричних мереж із договірною потужністю до 150 кВт.
Як нагадує постачальник електроенергії, тариф для малих непобутових споживачів розраховується на основі 4 складових:
1) Тариф на розподіл електроенергії – затверджується окремо для кожного оператора системи розподілу (ОСР), змінюється з 1 серпня.
2) Тариф на передачу електроенергії – тариф ДП "Укренерго" зросте на 54,6% і становитиме 240,23 грн/МВт⋅год, а не 155,4 грн/МВт⋅год, як зараз.
3) Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії – залишається без змін.
4) Тариф на послуги постачальника універсальної послуги – залишається без змін.
Нагадаємо, у цьому році на ТЕЦ-6 у Києві розпочнуть встановлювати енергоефективне обладнання.