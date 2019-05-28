В столице состоится масштабная конференция о Digital Marketing

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33623 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54099 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71017 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85036 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121782 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111277 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В столице состоится масштабная конференция о Digital Marketing

В столице состоится масштабная конференция о Digital Marketing

Киев  •  УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. GuruConf пройдет 14 июня 2019 в Киеве. GuruConf - масштабная конференция о Digital Marketing: eCommerce, трафик, SEO, CPA, SMM, PPC, лидогенерация, товарка, продажи, маркетинг.

1500+ гостей оффлайн в 3 потоках:
• eCom (товарка, интернет-магазины, трекинг, CRM);
• Traffic (все про трафик: PPC, SEO, арбитраж);
• Media (Insta, FB, трафик из соцсетей, баны, фарминг, YouTube).

Почему надо быть?
• 1500+ гостей: вебы, реклы, партнерки, сервисы, трейдеры, партнеры;
• 36 спикеров: топовые гуру с реальными кейсами;
• Выставка и стенды от сервисов, ПП, источников трафика и финансов;
• Нетворкинг: активные зоны для общения, игровые зоны, лаунж-зоны;
• Жаркое афтепати.

Делаем акцент прежде всего на практичность докладов, а также крутой нетворкинг для вебов и ПП. Очень много свежей крови - люди из агентств с навыками PPC и SEO, которые готовы начать работать по CPA. Поэтому есть что делать не только вебам, но и представителям ПП. Также будет много интернет-магазинов и реклов.

GuruConf - это конференция об успешных кейсах бизнеса в интернете, о рисках и потерях, о продвижении сайтов в поисковых системах и социальных сетях. Среди спикеров только успешные практикующие эксперты. Все доклады ориентированы исключительно на практическое применение, внедрение и основаны на реальном жизненном опыте. Вы узнаете полезную информацию по SEO, CPA, SERM, SMM, PPC, eCommerce, а также то, как получать стабильно высокий доход уже в молодом возрасте. Это настоящая находка и для опытных предпринимателей: наконец-то вы сможете эффективно продвигать свой бизнес в сети, не переплачивая за это.

Кроме докладов будет кулуарное общение со специалистами, коллегами, потенциальными бизнес-партнерами. После окончания докладов и круглого стола планируется активный нетворкинг, где в неформальном общении можно порой узнать больше чем на самой конференции.

Программа мероприятия:

• 13-ого июня - PreParty конференции;
• 14-ого июня - сама конференция с 11:00 до 18:00 и нетворкинг (конгресс-холл "Оазис" в РК "Ультрамарин", Киев, Липковского, 1А);
• 14-ого июня после конференции Afterparty с 20:00.
Сайт: https://guruconf.com
Ссылка на ТГ-чат: https://t.me/guruconf
Организатор: https://seo.ua

Свое участие уже подтвердили сотни людей и компаний. Будем рады встрече со вами!

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