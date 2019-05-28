В столице состоится масштабная конференция о Digital Marketing
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. GuruConf пройдет 14 июня 2019 в Киеве. GuruConf - масштабная конференция о Digital Marketing: eCommerce, трафик, SEO, CPA, SMM, PPC, лидогенерация, товарка, продажи, маркетинг.
1500+ гостей оффлайн в 3 потоках:
• eCom (товарка, интернет-магазины, трекинг, CRM);
• Traffic (все про трафик: PPC, SEO, арбитраж);
• Media (Insta, FB, трафик из соцсетей, баны, фарминг, YouTube).
Почему надо быть?
• 1500+ гостей: вебы, реклы, партнерки, сервисы, трейдеры, партнеры;
• 36 спикеров: топовые гуру с реальными кейсами;
• Выставка и стенды от сервисов, ПП, источников трафика и финансов;
• Нетворкинг: активные зоны для общения, игровые зоны, лаунж-зоны;
• Жаркое афтепати.
Делаем акцент прежде всего на практичность докладов, а также крутой нетворкинг для вебов и ПП. Очень много свежей крови - люди из агентств с навыками PPC и SEO, которые готовы начать работать по CPA. Поэтому есть что делать не только вебам, но и представителям ПП. Также будет много интернет-магазинов и реклов.
GuruConf - это конференция об успешных кейсах бизнеса в интернете, о рисках и потерях, о продвижении сайтов в поисковых системах и социальных сетях. Среди спикеров только успешные практикующие эксперты. Все доклады ориентированы исключительно на практическое применение, внедрение и основаны на реальном жизненном опыте. Вы узнаете полезную информацию по SEO, CPA, SERM, SMM, PPC, eCommerce, а также то, как получать стабильно высокий доход уже в молодом возрасте. Это настоящая находка и для опытных предпринимателей: наконец-то вы сможете эффективно продвигать свой бизнес в сети, не переплачивая за это.
Кроме докладов будет кулуарное общение со специалистами, коллегами, потенциальными бизнес-партнерами. После окончания докладов и круглого стола планируется активный нетворкинг, где в неформальном общении можно порой узнать больше чем на самой конференции.
Программа мероприятия:
• 13-ого июня - PreParty конференции;
• 14-ого июня - сама конференция с 11:00 до 18:00 и нетворкинг (конгресс-холл "Оазис" в РК "Ультрамарин", Киев, Липковского, 1А);
• 14-ого июня после конференции Afterparty с 20:00.
Сайт: https://guruconf.com
Ссылка на ТГ-чат: https://t.me/guruconf
Организатор: https://seo.ua
Свое участие уже подтвердили сотни людей и компаний. Будем рады встрече со вами!