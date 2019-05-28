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У столиці відбудеться масштабна конференція про Digital Marketing

У столиці відбудеться масштабна конференція про Digital Marketing

Київ • УНН

 • 8699 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. GuruConf пройде 14 червня 2019 року в Києві. Масштабна конференція про Digital Marketing: eCommerce, трафік, SEO, CPA, SMM, PPC, лідогенераціі, товарний бізнес, продаж, маркетинг.

1500+ гостей офлайн в 3 потоках:

• eCom (товарний бізнес, інтернет-магазини, трекінг, CRM);
• Traffic (все про трафік: PPC, SEO, арбітраж);
• Media (Insta, FB, трафік з соцмереж, бани, фармінг, YouTube).

Чому треба бути?

• 1500+ гостей: веби, рекламодавці, партнерки, сервіси, трейдери, партнери;
• 36 спікерів: топові гуру з реальними кейсами;
• Виставка і стенди від сервісів, ПП, джерел трафіку і фінансів;
• Нетворкінг: активні зони для спілкування, ігрові зони, лаунж-зони;
• Яскраве афтепаті.

Робимо акцент насамперед на практичність доповідей, а також крутий нетворкінг для вебів і ПП. Багато «свіжої крові» - люди з агентств з навичками PPC і SEO, які готові починати працювати в CPA. Тому буде цікаво не тільки вебам, але і представникам ПП. Також буде багато інтернет-магазинів і рекламодавців.

GuruConf - це конференція про успішні кейси бізнесу в інтернеті, про ризики і втрати, про просування сайтів в пошукових системах і соціальних мережах. Серед спікерів тільки успішні практикуючі експерти. Всі доповіді орієнтовані виключно на практичне застосування, впровадження та засновані на реальному життєвому досвіді. Ви дізнаєтеся корисну інформацію по SEO, CPA, SERM, SMM, PPC, eCommerce, а також про те, як отримувати стабільно високий дохід в молодому віці. Це справжня знахідка і для досвідчених підприємців: нарешті ви зможете ефективно просувати свій бізнес в мережі, не переплачуючи за це.

Крім доповідей буде кулуарне спілкування з фахівцями, колегами, потенційними бізнес-партнерами. Після закінчення доповідей та круглого столу планується активний нетворкінг, де в неформальному спілкуванні можна часом дізнатися більше, аніж на самій конференції.

Програма заходу:
• 13-ого червня - PreParty конференції;
• 14-ого червня - сама конференція з 11:00 до 18:00 і нетворкінг (конгрес-хол "Оазис" в РК "Ультрамарин", Київ, Липківського, 1А);
• 14-ого червня після конференції - Afterparty з 20:00.

Сайт: https://guruconf.com
Посилання на ТГ-чат: https://t.me/guruconf
Організатор: https://seo.ua

Свою участь вже підтвердили сотні людей і компаній. Будемо раді зустрічі з вами!

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