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В столице Узбекистана произошел мощный взрыв: вспыхнул пожар

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Ташкенте, столица Узбекистана, прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что взрыв произошел около трех часов ночи (по местному времени - ред.) в районе таможенного склада местного аэропорта. В близлежащих домах выбиты стекла. Пожар охватил большую территорию.

Информация о пострадавших еще не предоставлялась, но на место событий прибыли десятки карет скорой помощи.

Также остается неизвестной природа взрыва. 

Напомним

Более 100 человек погибли и 150 получили ранения во время пожара на свадьбе в районе Хамдания в провинции Ниневия в Ираке. Гражданская оборона проводила поисковую операцию по поиску выживших.

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