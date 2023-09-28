В столице Узбекистана произошел мощный взрыв: вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Ташкенте, столица Узбекистана, прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что взрыв произошел около трех часов ночи (по местному времени - ред.) в районе таможенного склада местного аэропорта. В близлежащих домах выбиты стекла. Пожар охватил большую территорию.
Информация о пострадавших еще не предоставлялась, но на место событий прибыли десятки карет скорой помощи.
Также остается неизвестной природа взрыва.
Напомним
Более 100 человек погибли и 150 получили ранения во время пожара на свадьбе в районе Хамдания в провинции Ниневия в Ираке. Гражданская оборона проводила поисковую операцию по поиску выживших.