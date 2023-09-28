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У столиці Узбекистану стався потужний вибух: спалахнула пожежа

У столиці Узбекистану стався потужний вибух: спалахнула пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Ташкенті, столиця Узбекистану, пролунав потужний вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вибух стався близько третьої години ночі (за місцевим часом - ред.) в районі митного складу місцевого аеропорту. У прилеглих будинках вибиті шибки. Пожежа охопила велику територію.

Інформація щодо постраждалих ще не надавалась, але на місце подій прибули десятки карет швидкої допомоги.

Також залишається невідома природа вибуху. 

Нагадаємо

Понад 100 людей загинули та 150 отримали поранення під час пожежі на весіллі в районі Хамданія в провінції Ніневія в Іраку. Цивільна оборона проводила пошукову операцію тих, хто вижив.

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