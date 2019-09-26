В столице третьеклассница "заминировала" мост Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве школьница сообщила о заминировании моста Метро. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Вчера, 25 сентября, после обеда в полицию Деснянского района Киева поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании моста Метро.
Специалисты проверили мост. Взрывчатки или других опасных предметов обнаружено не было.
Полиция установила личность звонившего. Ним оказалась ученица третьего класса, которая объяснила свой поступок тем, что видела подобное событие в новостях и решила пошутить.
Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.
Минером моста оказался Алексей Белько - уроженец Крыма, бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.