В столице временно ограничили работу стоматологий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве временно ограничили предоставление ряда стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев. Об этом заявил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - сообщил он.
Бондаренко объяснил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.
Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.
Напомним, в Киеве подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19 уже у 74 человек, за сутки общее количество увеличилось на 19 человек.