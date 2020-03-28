У столиці тимчасово обмежили роботу стоматологій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві тимчасово обмежили надання низки стоматологічних послуг, за винятком невідкладних випадків. Про це заявив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Владимир Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків”, — повідомив він.
Бондаренко пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. У той же час, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.
Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.
Нагадаємо, у Києві підтверджено коронавірусну хворобу COVID-19 уже у 74 осіб, за добу загальна кількість збільшилася на 19 людей.