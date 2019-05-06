В столице будут судить дилеров психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Киевская местная прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые занимались оптовым сбытом психотропного вещества МДМА на территории Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.
Отмечается, что злоумышленников задержали в ноябре 2018 по результатам проведенных в уголовном производстве гласных и негласных следственных действий и оперативных закупок.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали средства конспирации, меняли государственные регистрационные знаки автомобиля, которым пользовались, а также имели в распоряжении поддельный документ на транспортное средство, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов проводить его осмотр.
Во время обысков у фигурантов изъяли около 3000 наркотических таблеток МДМА, стоимость которых достигает 1 млн гривен. Кроме того, задокументирован факт сбыта 2500 таблеток этого психотропного вещества. Также в доме обнаружили наркотическое вещество кокаин в особо крупных размерах.
На сегодня обвинительный акт в отношении трех лиц по ч. 3 ст. 307 УК Украины направлено в Соломенский райсуд г. Киева для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Киеве обнаружили психотропов "для похудения" более чем 30 млн гривен.