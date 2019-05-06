У столиці судитимуть дилерів психотропів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Київська місцева прокуратура №9 скерувала до суду обвинувальний акт відносно трьох осіб, які займались оптовим збутом психотропної речовини МДМА на території Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.
Зазначається, що зловмисників затримали у листопаді 2018 року за результатами проведених у кримінальному провадженні гласних і негласних слідчих дій та оперативних закупок.
Для прикриття своєї діяльності зловмисники використовували засоби конспірації, змінювали державні реєстраційні знаки автомобіля, яким користувалися, а також мали у своєму розпорядженні підроблений документ на транспортний засіб, що забороняв працівникам правоохоронних органів проводити його огляд.
Під час обшуків у фігурантів вилучили близько 3000 наркотичних пігулок МДМА, вартість яких сягає 1 млн гривень. Крім того, задокументовано факт збуту 2500 пігулок цієї психотропної речовини. Також у помешканні виявили наркотичну речовину кокаїн в особливо великих розмірах.
На сьогодні обвинувальний акт відносно трьох осіб за ч. 3 ст. 307 КК України направлено до Солом’янського райсуду м. Києва для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Києві виявили психотропів "для схуднення" на понад 30 млн гривень.