В столице Судана бушуют бои с приближением объявленного перемирия

Боевые действия вспыхнули 15 апреля между армией, которую возглавляет фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) под командованием бывшего заместителя Бурхана Мохамеда Хамдана Дагало.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия в воскресенье объявили, что прекращение огня, согласованное между соперниками, вступит в силу в 21:45 (19:45 по Гринвичу) в понедельник, чтобы обеспечить гуманитарную помощь гражданскому населению.

В отличие от ранее объявленного перемирия, США и Саудовская Аравия заявили, что это перемирие отличается тем, что оно было «подписано сторонами» и будет поддерживаться «механизмом наблюдения за прекращением огня».

Согласно тексту соглашения, опубликованному США, воюющие стороны должны были использовать два дня до того, как оно вступит в силу в понедельник вечером, чтобы «информировать свои соответствующие силы» об этом и «дать им указание подчиниться».

Обе стороны также «сообщили саудовским и американским посредникам о своем обязательстве не добиваться военного превосходства» в течение 48 часов, предшествовавших прекращению огня, говорится в американо-саудовском заявлении.

Детали

Отчаявшиеся жители выразили надежду, что новое соглашение остановит жестокие боевые действия, которые поразили столицу Хартум и другие части обедневшей страны, особенно регион западного Дарфура.

37-й день подряд пятимиллионная столица просыпается под звуки авиаударов и зенитного огня, говорят очевидцы, город еще и переносит изнурительную жару и перебои с водоснабжением и электроснабжением.

"Истребители бомбят наш район", — сказал AFP житель Хартума. "Мы не видели никаких признаков того, что Силы оперативной поддержки готовятся уйти с улиц".

В то время как правительственные силы контролируют небо, они имеют мало людей на земле в центре Хартума, где RSF находятся на улицах.

Около 1000 человек были убиты и более миллиона перемещены за более чем пять недель насилия, которое еще больше погрузило и без того бедную страну в гуманитарный кризис.

Медики неоднократно предупреждали, что система здравоохранения находится на грани краха в Хартуме и других местах, особенно в Дарфуре.

ООН сообщила о сотнях мирных жителей, убитых в столице Западного Дарфура Эль-Генейне.

В результате ожесточенных боев в Ньяле, столице Южного Дарфура, на прошлой неделе погибло 28 человек, по данным профсоюза врачей, который предупредил, что его цифры занижены, поскольку многие раненые не могут добраться до больниц, большинство из которых по-прежнему не работают.

Добавим

Бурхан и Дагало в октябре 2021 года совместно организовали переворот, сорвавший переход страны к демократии, начавшийся после свержения в 2019 году бывшего автократа Омара аль-Башира.

Но позже они поссорились в ожесточённой борьбе за власть, в частности из-за интеграции RSF в регулярную армию.