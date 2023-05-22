У столиці Судану вирують бої з наближенням оголошеного перемир'я

Бойові дії спалахнули 15 квітня між армією, яку очолює фактичний лідер Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан, і воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF)під командуванням колишнього заступника Бурхана Мохамеда Хамдана Дагало.

Сполучені Штати та Саудівська Аравія в неділю оголосили, що припинення вогню, узгоджене між суперниками, набуде чинності о 21:45 (19:45 за Грінвічем) у понеділок, щоб забезпечити гуманітарну допомогу цивільному населенню.

На відміну від раніше оголошеного перемир'я, США та Саудівська Аравія заявили, що це перемир'я відрізняється тим, що воно було «підписано сторонами» і підтримуватиметься «механізмом спостереження за припиненням вогню».

Згідно з текстом угоди, опублікованій США, воюючі сторони мали використовувати два дні до того, як вона набуде чинності в понеділок увечері, щоб «інформувати свої відповідні сили» про це та «дати їм вказівку підкоритися».

Обидві сторони також «повідомили саудівським та американським посередникам про своє зобов'язання не домагатися військової переваги» протягом 48 годин, що передували припиненню вогню, йдеться в американо-саудівській заяві.

Деталі

Жителі, що зневірилися, висловили сподівання, що нова угода зупинить жорстокі бойові дії, які вразили столицю Хартум та інші частини збіднілої країни, особливо регіон західного Дарфура.

37-й день поспіль п'ятимільйонна столиця прокидається під звуки авіаударів та зенітного вогню, кажуть очевидці, місто ще й переносить виснажливу спеку і перебої з водопостачанням та електропостачанням.

"Винищувачі бомбять наш район", - сказав AFP житель Хартума. "Ми не бачили жодних ознак того, що Сили оперативної підтримки готуються піти з вулиць".

У той час як урядові сили контролюють небо, вони мають мало людей на землі в центрі Хартума, де RSF знаходяться на вулицях.

Близько 1000 людей було вбито і більше мільйона переміщено за понад п'ять тижнів насильства, яке ще більше занурило і без того бідну країну в гуманітарну кризу.

Медики неодноразово попереджали, що система охорони здоров'я перебуває на межі краху у Хартумі та інших місцях, особливо у Дарфурі.

ООН повідомила про сотні мирних жителів, убитих у столиці Західного Дарфура Ель-Генейні.

В результаті запеклих боїв у Ньялі, столиці Південного Дарфура, минулого тижня загинуло 28 осіб, за даними профспілки лікарів, яка попередила, що її цифри занижені, оскільки багато поранених не можуть дістатися лікарень, більшість з яких, як і раніше, не працюють.

Додамо

Бурхан і Дагало у жовтні 2021 року спільно організували переворот, який зірвав перехід країни до демократії, що розпочався після повалення у 2019 році колишнього автократа Омара аль-Башира.

Але пізніше вони посварилися у запеклій боротьбі за владу, зокрема через інтеграцію RSF у регулярну армію.