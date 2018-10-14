В центре Киева произошла стычка во время проверки полицией автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. При попытке проверить автомобиль на наличие запрещенных предметов между правоохранителями и гражданами произошло столкновение. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
По словам правоохранителей, во время несения службы неподалеку Майдана Независимости, проводя превентивные меры по безопасности граждан, полицейские решили проверить транспортное средство.
"При попытке проверить документы и машину на наличие запрещенных предметов, несколько человек совершили сопротивление работникам полиции. Несмотря на это, правоохранители проверили автомобиль и изъяли палатку. В результате происшествия никто задержан не был", - сообщили в отделе коммуникации.
Кроме того, в полиции призвали с пониманием относиться к мерам, которые направлены на защиту и безопасность граждан.
"Полиция всегда проводит профилактические мероприятия и просит с пониманием относиться к тому, когда граждан просят предоставить для проверки документы, содержание подозрительных пакетов и транспортных средств", - резюмировали в полиции.
Напомним, во время акции представителей националистического движения в Мариинском парке, правоохранители изъяли лестницу.