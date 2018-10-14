В центре Киева произошла стычка во время проверки полицией автомобиля

По словам правоохранителей, во время несения службы неподалеку Майдана Независимости, проводя превентивные меры по безопасности граждан, полицейские решили проверить транспортное средство.

"При попытке проверить документы и машину на наличие запрещенных предметов, несколько человек совершили сопротивление работникам полиции. Несмотря на это, правоохранители проверили автомобиль и изъяли палатку. В результате происшествия никто задержан не был", - сообщили в отделе коммуникации.

Кроме того, в полиции призвали с пониманием относиться к мерам, которые направлены на защиту и безопасность граждан.

"Полиция всегда проводит профилактические мероприятия и просит с пониманием относиться к тому, когда граждан просят предоставить для проверки документы, содержание подозрительных пакетов и транспортных средств", - резюмировали в полиции.

Напомним, во время акции представителей националистического движения в Мариинском парке, правоохранители изъяли лестницу.