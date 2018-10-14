У центрі Києва сталася сутичка під час перевірки поліцією автомобіля

За словами правоохоронців, під час несення служби неподалік Майдану Незалежності, проводячи превентивні заходи з безпеки громадян, поліцейські вирішили перевірити транспортний засіб.

“Під час спроби перевірити документи та автівку на наявність заборонених предметів, декілька осіб вчинили супротив працівникам поліції. Не дивлячись на це, правоохоронці перевірили автомобіль та вилучили намет. Внаслідок події, ніхто затриманий не був”, — повідомили у відділі комунікації.

Крім того, у поліції закликали з порозумінням ставитись до заходів, які спрямовані на захист та безпеку громадян.

“Поліція завжди проводить профілактичні заходи і просить з порозумінням ставитись, до того, коли громадян просять надати для перевірки документи, вміст підозрілих пакунків та транспортних засобів”, — резюмували у поліції.

Нагадаємо, під час акції представників націоналістичного руху у Маріїнському парку, правоохоронці вилучили драбину.