В столице наблюдается максимальный уровень пробок

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспект Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украински, улице Антоновича , Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.



На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.



Движение на Дарницком, Южном и мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, украинский предупредили об ухудшении погодных условий с сильными ветрами в четверг и изменением погоды 22-24 февраля на снежную и морозную.