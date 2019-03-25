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В столице прокурор отразила нападение грабителя

Киев • УНН

 • 20736 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киеве грабитель напал на сотрудницу прокуратуры. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В столице прокурор отразила нападение грабителя

Происшествие произошло вечером 24 апреля в Печерском районе столицы. Женщина находилась неподалеку магазина бытовой химии, когда на нее набросился неизвестный мужчина и повалив ее на землю пытался отобрать сумочку. Однако женщина смогла отбиться, а злоумышленник, когда понял, что отобрать сумочку не удастся, убежал.

По данному факту начато досудебное расследование (ст.186 УК Украины "Грабеж").

Как сообщал УНН, зять кирпичом убил тещу во время разбойного нападения.

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