У столиці прокурор відбила напад грабіжника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві грабіжник напав на співробітницю прокуратури. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася ввечері 24 березня у Печерському районі столиці. Жінка перебувала неподалік магазина побутової хімії, коли на неї накинувся невідомий чоловік та поваливши її на землю намагався відібрати сумочку. Однак жінка змогла відбитися, а зловмисник, коли зрозумів, що відібрати сумочку не вдасться, втік.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.186 КК України "Грабіж").
Як повідомляв УНН, зять цеглиною вбив тещу під час розбійного нападу.