В столице ожидается кратковременный дождь и гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В пятницу днем в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Днем 17 августа в столице ожидается местами кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 25-27° тепла.
Напомним, 17 августа в западных, днем местами и в северных и центральных, кроме Днепропетровской, областях ожидаются грозы.