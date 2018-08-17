В столице ожидается кратковременный дождь и гроза

"Днем 17 августа в столице ожидается местами кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 25-27° тепла.

Напомним, 17 августа в западных, днем местами и в северных и центральных, кроме Днепропетровской, областях ожидаются грозы.