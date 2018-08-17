У столиці очікується короткочасний дощ та гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У п'ятницю вдень у Києві очікується короткочасний дощ та гроза. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Вдень 17 серпня у столиці очікується місцями короткочасний дощ та гроза", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-27° тепла.
Нагадаємо, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних, крім Дніпропетровської, областях очікуються грози.