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В столице не хватает дворников, водителей и сантехников

Киев  •  УНН

 • 11763 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Несмотря на то, что на рабочие специальности в Киеве предлагают зарплату более 6 тыс. гривен, в столице наблюдается дефицит кадров на профессии дворника, водителя и слесаря-сантехника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской центр занятости.

По состоянию на 1 февраля 2019 количество зарегистрированных безработных в столичной службе занятости составила 8,6 тыс. человек. Количество вакансий в базе составляет 8,4 тыс.

Среди вакансий, поданных работодателями в столичной службы занятости, наибольший спрос наблюдается на уборщиков служебных помещений, водителей, специалистов, дворников, медицинских сестер, охранников, грузчиков, бухгалтеров, продавцов-консультантов, слесарей-сантехников, поваров и контролеров-кассиров.

Стоит отметить, что средняя заработная плата по Киеву составляет чуть более 7 тыс. грн.

В частности, рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования получают 8,5 тыс. грн, рабочие с инструментом 7,8 тыс. грн, работники сельского хозяйства - 7,1 тыс. грн, технические служащие - 6,8 тыс. грн, специалисты - 6,1 тыс. грн.

Высокие зарплаты предлагают работникам рабочих профессий, таких как: сталевар электропечи - 17 тыс. грн, оператор пульта управления оборудования железобетонного производства и наладчик оборудования в производстве пищевой продукции - более 16 тыс. грн.

В центре занятости отметили, что наибольший дефицит кадров наблюдается в профессиях: дворник, уборщик служебных помещений, водитель автотранспортных средств, грузчик, сестра медицинская, врач, продавец, слесарь-сантехник, контролер-кассир, повар, помощник воспитателя, продавец-консультант, водитель трамвая.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Украине работников с простейшими профессиями более 30% на рынке труда.

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