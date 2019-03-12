В столице не хватает дворников, водителей и сантехников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Несмотря на то, что на рабочие специальности в Киеве предлагают зарплату более 6 тыс. гривен, в столице наблюдается дефицит кадров на профессии дворника, водителя и слесаря-сантехника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской центр занятости.
По состоянию на 1 февраля 2019 количество зарегистрированных безработных в столичной службе занятости составила 8,6 тыс. человек. Количество вакансий в базе составляет 8,4 тыс.
Среди вакансий, поданных работодателями в столичной службы занятости, наибольший спрос наблюдается на уборщиков служебных помещений, водителей, специалистов, дворников, медицинских сестер, охранников, грузчиков, бухгалтеров, продавцов-консультантов, слесарей-сантехников, поваров и контролеров-кассиров.
Стоит отметить, что средняя заработная плата по Киеву составляет чуть более 7 тыс. грн.
В частности, рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования получают 8,5 тыс. грн, рабочие с инструментом 7,8 тыс. грн, работники сельского хозяйства - 7,1 тыс. грн, технические служащие - 6,8 тыс. грн, специалисты - 6,1 тыс. грн.
Высокие зарплаты предлагают работникам рабочих профессий, таких как: сталевар электропечи - 17 тыс. грн, оператор пульта управления оборудования железобетонного производства и наладчик оборудования в производстве пищевой продукции - более 16 тыс. грн.
В центре занятости отметили, что наибольший дефицит кадров наблюдается в профессиях: дворник, уборщик служебных помещений, водитель автотранспортных средств, грузчик, сестра медицинская, врач, продавец, слесарь-сантехник, контролер-кассир, повар, помощник воспитателя, продавец-консультант, водитель трамвая.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Украине работников с простейшими профессиями более 30% на рынке труда.