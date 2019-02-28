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В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30% на ринку праці

В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30% на ринку праці

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30%, тоді як, наприклад, в Угорщині, Словаччині або Чехії їх частка удвічі менша. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.

В багатьох регіонах роботодавці відчувають брак кадрів, все частіше звертаються до центрів зайнятості для пошуку працівників. Станом на січень 2019 року в Державній службі зайнятості було 143 тисячі вакансій.

У 2018 році, вперше з 2013 року, ситуація на ринку праці мала чітку позитивну динаміку щодо зростання зайнятості та зниження безробіття.

Нагадаємо, впродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти.

Українські Національні Новини

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