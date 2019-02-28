В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30% на ринку праці

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30%, тоді як, наприклад, в Угорщині, Словаччині або Чехії їх частка удвічі менша. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.