В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30% на ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні працівників з найпростішими професіями більше 30%, тоді як, наприклад, в Угорщині, Словаччині або Чехії їх частка удвічі менша. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.
В багатьох регіонах роботодавці відчувають брак кадрів, все частіше звертаються до центрів зайнятості для пошуку працівників. Станом на січень 2019 року в Державній службі зайнятості було 143 тисячі вакансій.
У 2018 році, вперше з 2013 року, ситуація на ринку праці мала чітку позитивну динаміку щодо зростання зайнятості та зниження безробіття.
Нагадаємо, впродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти.