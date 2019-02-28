В Украине работников с простейшими профессиями более 30% на рынке труда

Во многих регионах работодатели испытывают недостаток кадров, все чаще обращаются в центры занятости для поиска сотрудников. По состоянию на январь 2019 года в Государственной службе занятости было 143 000 вакансий.

В 2018 году, впервые с 2013 года, ситуация на рынке труда имела четкую положительную динамику по росту занятости и снижению безработицы.

Напомним, в последние годы на украинском рынке труда появилось более полусотни профессий, в частности, в медицинской, строительной и энергетической сферах, в химической и горнодобывающей промышленности, а также в сфере образования.